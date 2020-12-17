Resimli cuma akşamı mesajları: En güzel ve anlamlı Cuma mesajları

17 Aralık 2020 Perşembe 16:44 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:44

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan bu güzel günde sevdiklerinden, ailesinden ve yakınlarından uzakta olan binlerce Müslüman, sevdiklerinin bu özel gününü, resimli, kısa, uzun, ayetli ve anlamlı cuma mesajları ile SMS, Whatsapp üzerinden kutlayacak. Bu mübarek günde, aile fertleri, akraba ve arkadaşlarına hayırlı cumalar demek isteyenler için en güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte Resimli cuma akşamı mesajları

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Hayırlı Cumalar...

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim

Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra’d,13/28. Hayırlı Cumalar.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

-Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilahım Sensin. Senden başka ilah yoktur. (Buhari, Tevhid, 35) Hayırlı cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

Dua Aşktır, Dua Huzurdur, Dua Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...