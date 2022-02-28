Resmen açıklandı: Elektrik faturalarında yeni düzenleme!

28 Şubat 2022 Pazartesi 20:35 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, elektrik faturalarıyla ilgili müjdeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

'Eelektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulama da kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18 den 8' e düşürülmüştür. Meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak.

