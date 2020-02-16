16 Şubat 2020 Pazar20:15 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 20:16

Hollandalı teknoloji devi Philips'in, Türkiye'de şifreli iç görüşmeleri dinleyebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ettiği iddia edildi.

Amerikan ve Alman istihbaratlarının tüm dünyaya şifreli iletişim cihazı satan Crypto AG'yi satın aldığının ortaya çıkmasının ardından Philips'in eski çalışanı kriptolog Cees Jansen, Türkiye'ye kırılması kolay şifreleme cihaz satıldığını söyledi.

Euronews'in haberine göre, 1980 ile 2000 yılları arasında Philips'te çalışan ve Hollandalı basın kuruluşu Argos'a konuşan Jansen, ABD'li Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Philips'ten yardım aldığı süreci anlattı.

Siemens'in ürettiği T100 model teleks cihazı....

ALMANYA YARDIM ETMEK İSTEMEDİ

Jansen, şifresini kırmayı kolaylaştırdıkları cihazın Aroflex ismindeki bir teleks olduğunu açıkladı. Söz konusu cihaz, 1976 ile 1982 yılları arasında NATO üyeleri arasında güvenli iletişimi sağlamak için kullanılıyordu.

Ancak Türk hükümeti, kendi elçilikleri ile iletişim kurmak ve iç görüşmelerde kullanmak üzere cihazdan satın almak istedi. Jansen'e göre NSA ise cihazı, kırılması kolaylaştırılmış olarak Türklere satmak istedi. Almanya bu konuda iş birliğini reddetti. Bunun üzerine Amerikalılar, görüşmeleri Hollanda istihbaratı ve üretici firma Philips ile devam ettirdi.

Aroflex'in üreticileri Philips ve Siemens, açık pazarda da söz konusu cihazın bir türünü satıyordu. Şirket içinde "Beroflex" şeklinde adlandırılan cihazın kırılması, orijinal Aroflex'e göre daha kolaydı.

Ancak Türkiye'ye doğrudan "Beroflex" satmaları durumunda Türk hükümetinin bunu fark edeceğini söyleyen Jansen, "Benden Aroflex görünümlü ama aslında Beroflex olan bir cihaz üretmemi istediler" açıklamasını yaptı.

Zamanında yapılanı sorgulamadığını ve patronlarının talebini yerine getirdiğini söyleyen Jansen, fikir değiştirdiği için açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Türkiye dahil 120'den fazla ülke! ABD ve Alman istihbaratı bütün hükümetleri dinlemiş

Geçtiğimiz günlerde The Washington Post gazetesinin yayımladığı bir haberde Amerikan ve Alman istihbarat birimlerinin 120'den fazla ülkeye şifreleme cihazı satan Crypto AG'yi satın aldığını ortaya çıkarmıştı.