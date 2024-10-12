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  • Resmi açıklama geldi! TOGG'un T10X için başlattığı kampanya ekim ayında da devam edecek mi?
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Resmi açıklama geldi! TOGG'un T10X için başlattığı kampanya ekim ayında da devam edecek mi?

TOGG, eylül ayında başlattığı mevcut T10X versiyonları için geçerli 700 bin lira krediye sıfır faizli 12 ay kampanyasını ekim ayında hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için sürdürüyor.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! TOGG'un T10X için başlattığı kampanya ekim ayında da devam edecek mi?
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, eylül ayında T10X modeli için başlattığı özel finansman desteğini ekim ayı boyunca da bireysel ve kurumsal kullanıcılarına sunmaya devam ediyor.

TOGG, kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar için anlaşmalı bankalarda 700 bin lira krediye sıfır faizle 12 ay vade ya da yüzde 2,29 faiz oranıyla aylık 35 bin 607 liralık geri ödemeye 30 ay vade seçeneği sunuyor.

AYLIK 35 BİN LİRA GERİ ÖDEME KOLAYLIĞI

Kurumsal kullanıcılar için, 700 bin lira sıfır faiz seçeneğinin yanı sıra 700 bin lira krediye 24 ay vade ve yüzde 1,49 faiz oranıyla aylık 35 bin 209,22 lira geri ödeme imkanı mevcut.

Ayrıca, 36 ay vade için yüzde 2,19 faizle aylık 28 bin 801 lira, 48 ay vade için ise yüzde 2,49 faizle aylık 25 bin 766 liralık geri ödeme seçenekleri yer alıyor.

EK ÖZELLİKLER 2025 YILINA KADAR ÜCRETSİZ KULLANILABİLİYOR

Tüm T10X'lerde akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi standart olarak sunuluyor.

Kullanıcılar, satın aldıkları T10X'lerde donanımsal hazırlığı standart olarak sunulan yoğun trafik pilotu, adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı ek özelliklerini de 1 Ocak 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanabilirken, bu tarihten sonra kullanmaya devem etmek istenilirse Trumore uygulamasından satın alarak aktif hale getirilebilecek.

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