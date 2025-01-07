İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3639
  • EURO
    36,8351
  • ALTIN
    3004.5
  • BIST100
    10069.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da sahte belge soruşturmasında 73 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Ankara'da sahte belge soruşturmasında 73 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada 73 kişi gözaltına alındı.

AA7 Ocak 2025 Salı 10:38 - Güncelleme:
Ankara'da sahte belge soruşturmasında 73 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte olarak üretilmiş elektronik imza çıkarmak suretiyle üniversite mezuniyet belgesi düzenleyerek, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçları Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların bazı bayi ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza üretiminde bulunulduğu ve kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi.

Gazi Üniversitesi'nde 6 kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyetleri oluşturularak, YÖKSİS sistemlerine eklendiği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısız iken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, 21 kişinin ise sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarısız iken başarılı duruma getirildiği tespit edildi.

Bunun üzerine başsavcılık, 161 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, 23 ilde eş zamanlı operasyonla 73 kişiyi gözaltına aldı.

Firari 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

  • sahtecilik
  • operasyon
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.