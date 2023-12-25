Resmi Gazete'de duyuruldu: 1321 gelir uzman yardımcısı alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek gelir uzman yardımcılığı için sınav başvuru şartları açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ankara için 50 taşra teşkilatı için 1271 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Adayların sınava katılabilmesi için 2022 ve 2023 yıllarında yapılan KPSS'de belirlenen ilgili puan türlerinden asgari puanı almaları şartı aranacak.

Ayrıca sınavlara katılacak adayların 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Merkez teşkilatı için başvurular 7-28 Mart tarihleri arasında, taşra teşkilatı için başvurular ise 15 - 25 Nisan tarihleri arasında olacak.