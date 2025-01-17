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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Marmara ve Sakarya havzaları yönetim planları onaylandı

Marmara Havzası Taşkın ve Sakarya Havzası Nehir Havza yönetim planlarının onaylanmasına karar verildi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 10:01 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Marmara ve Sakarya havzaları yönetim planları onaylandı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı ile taşkın risklerini değerlendirme ve yönetme odaklı bir yapının oluşturulması, taşkınların, insan hayatı ve sağlığı, mal, mülk, çevre, kültürel miraslar ve ekonomik faaliyetler üzerinden oluşturduğu olumsuz etkilerin önlenmesi veya azaltılması amaçlandı.

Havzanın toplam yağış alanı yaklaşık 23 bin 500 kilometre kareyi buluyor. Havza içinde Balıkesir, Bilecek, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'nın tamamı ya da bir kısmı yer alıyor. Planla taşkın alanları için tahliye yolları belirlendi.

- SAKARYA HAVZASI NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANI

Sakarya Havzası Nehir Havza Yönetim Planı ile kıyı suları dahil yer üstü ve yer altı sularının bütüncül yaklaşımla korunması ve planlanması amaçlanıyor.

Havza, Susurluk, Akarçay ve Kızılırmak ile çevrili olup içinde Ankara, Sakarya, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Konya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bolu, Çankırı, Uşak ve Düzce yer alıyor.

- Belevi-Tire İl Yolu Projesi kapsamında kamulaştırma kararı

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Belevi-Tire İl Yolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar ile üzerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına da karar verildi.

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