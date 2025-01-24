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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Savunma sektöründeki alt yüklenici firmalara dövizle sözleşme imkanı getirildi

Savunma sanayi sektöründe yetkinliğe sahip alt yüklenici firmalar, döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapabilecek.

AA24 Ocak 2025 Cuma 10:09 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Savunma sektöründeki alt yüklenici firmalara dövizle sözleşme imkanı getirildi
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, savunma sanayi sektöründe piyasanın çoğunlukla döviz cinsinden oluşmasına karşın, mevcut kambiyo mevzuatı uyarınca alt yüklenici firmaların döviz cinsinden sözleşme düzenleyemiyor.

Bu nedenle, kur riskini gözeterek, Türk parası cinsinden fiyatlandırma yapılması ve bu durumun ihalelerde yüksek maliyet oluşturması hususları göz önünde bulundurularak, söz konusu sektörde yetkinliğe sahip alt yüklenici firmalara döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapabilme imkanı getirildi.

Alt yüklenici firmaların yetkinliği Savunma Sanayi Başkanlığınca Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı kapsamında şirketlerin sertifikalandırılması suretiyle belirleniyor.

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