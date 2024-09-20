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Güncel

Resmi Gazete'de yayımlandı: 125 maden sahası ihale edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 125 maden sahası ihale edileceği belirtildi.

AA20 Eylül 2024 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: 125 maden sahası ihale edilecek
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Karara göre, 125 maden sahası ihale edilmek üzere ilan, Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yer alacak.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri bulunacak.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

BEDELİNDEN AZ OLAN MÜRACAATLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK

Başvurular MAPEG tarafından değerlendirildikten sonra, ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde yeniden ihale edilecek. Kapalı teklifi genel müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

İhale, ilan edilen tarih ve saatte MAPEG, Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda yapılarak sonuçlandırılacak.

SİNOP VE GİRESUN'DA ŞARTLI İHALE

Ayrıca, Sinop ve Giresun'da bulunan IV. grup maden sahası ürün üretimine yönelik tesisler şartlı ihale edilecek.

Buna göre, Sinop'ta bakır uç ürün üretimine yönelik tesis ve Giresun'da çinko ara ürün üretimine yönelik tesisin şartlı ihale edilmek üzere ilanının, Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yer alacak.

İhaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • maden
  • ihale

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