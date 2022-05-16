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Resmi Gazete'de yayımlandı: 148 maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 148 maden sahasını aramalara açmak üzere ihale yapacak.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:08 - Güncelleme:
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MAPEG'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MAPEG 148 maden sahasını aramalara açmak üzere kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale yapacak.

İhalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri MAPEG'in web sitesinde yayımlanacak ihale duyurusunda bildirilecek.

Sahalar için başvuru belgeleri de ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

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