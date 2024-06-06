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Resmi Gazete'de yayımlandı! 18 şirkete lisans verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında 18 şirkete lisans verdi.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! 18 şirkete lisans verildi
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi, 3 şirketin ise üretim lisansı iptal edildi.

Ayrıca, 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı alması uygun bulundu.

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 3 şirkete gaz dağıtım lisansı verilirken, 3 şirketin de lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 4 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete depolama ve 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

  • EPDK lisans
  • enerji piyasası
  • doğal gaz şirketleri

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