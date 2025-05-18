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Resmi Gazete'de yayımlandı: 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs'ta, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu'nun ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 10:13 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
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Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerdeki ücretsiz ulaşım imkanına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım olanağı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak."

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