İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2022 Çarşamba / 20 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,821
  • EURO
    16,3487
  • ALTIN
    914.744
  • BIST100
    2198.06
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 günde 1 milyon 250 bin kişinin ulaşımı sağlandı
Güncel

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 günde 1 milyon 250 bin kişinin ulaşımı sağlandı

İstanbul'da ocak ayındaki yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların Marmaray ile ücretsiz taşınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 10:17 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:17
ABONE OL

Buna göre, 25 Ocak Salı saat 00.00'dan başlayarak 06.00'ya kadar ve aynı gün saat 12.30'dan başlayıp 27 Ocak Perşembe saat 06.00'ya kadar Gebze-Halkalı parkurunda çalışan Marmaray kent içi banliyo tren seferlerinin ücretsiz olması karara bağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ile kar yağışının yoğun olduğu 24-27 Ocak dönemindeki 3 günde 1 milyon 250 bin kişinin ulaşımı sağlandı.

25-27 Ocak'ta Marmaray'da ücretsiz taşınan yolcu sayısı 628 bin kişi oldu.

TCDD Taşımacılık, bu yolcu talebini karşılamak üzere normal sefer saatlerinin yanı sıra 23.00-06.00 saatlerinde yarım saat aralıklarla ek seferler düzenleyip İstanbul'a 24 saat ulaşım hizmeti sunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.