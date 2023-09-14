İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9346
  • EURO
    29,0241
  • ALTIN
    1652.41
  • BIST100
    8013.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncel

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi'ye yeni büyükelçiler atandı.

14 Eylül 2023 Perşembe 00:09 - Güncelleme:
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı.

Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.