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Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 ülkeye yeni büyükelçi

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5 ülkeye büyükelçi atandığı bildirildi. Türkiye'nin Japonya Büyükelçiliğine Oğuzhan Ertuğrul, Avusturya Büyükelçiliğine Gürsel Dönmez, Tanzanya Büyükelçiliğine Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Büyükelçiliğine Ayşe Selcan Şanlı ve Kamerun Büyükelçiliğine de Volkan Öskiper getirildi.

7 Aralık 2024 Cumartesi 00:27 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 ülkeye yeni büyükelçi
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İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, Japonya Büyükelçiliğine; Gürsel Dönmez Avusturya Büyükelçiliğine; Bekir Gezer Tanzanya Büyükelçiliğine; Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı Trinidad ve Tobago Büyükelçiliğine; NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper, Kamerun Büyükelçiliğine atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir ve Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alındı.

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