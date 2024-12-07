Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 ülkeye yeni büyükelçi

İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, Japonya Büyükelçiliğine; Gürsel Dönmez Avusturya Büyükelçiliğine; Bekir Gezer Tanzanya Büyükelçiliğine; Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı Trinidad ve Tobago Büyükelçiliğine; NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper, Kamerun Büyükelçiliğine atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir ve Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alındı.