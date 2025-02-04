İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,014
  • EURO
    37,1133
  • ALTIN
    3259.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanı Okay Memiş'e yeni görev
Güncel

Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanı Okay Memiş'e yeni görev

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan atama kararına göre, MGK Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş getirildi.

IHA4 Şubat 2025 Salı 07:34 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanı Okay Memiş'e yeni görev
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanı Okay Memiş atandı.

Moğolistan Nezdinde, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı. Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ufuk Ulutaş atandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, Ali Hamza Pehlivan atandı.

Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı.

Göç İdaresi Başkanlığına, aynı yer Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yardımcılığına, Muhammed Gülyurt atandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerine 14 yeni isim göreve getirildi.

Karara göre Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Genel Müdürlük Yardımcılığına 11 kişi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 3 kişi görevlerine atandı.

Karara göre Ticaret Bakanlığında Gaziantep ve Karabük Ticaret İl Müdürleri görevden alınırken, 16 ile yeni Ticaret İl Müdürü görevlerine atandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.