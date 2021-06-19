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Resmi Gazete'de yayımlandı! Al Habbo'nun mal varlığı donduruldu

'DEAŞ ve El Kaide bağlantılı kişiler' listesine eklenen Suriye doğumlu Mohammad Ali Al Habbo'nun mal varlığı donduruldu.

AA19 Haziran 2021 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:31
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı kişiler" listesine eklenen Suriye doğumlu Mohammad Ali Al Habbo'nun mal varlığı donduruldu.

BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesine Suriye doğumlu Al Habbo da eklendi.

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