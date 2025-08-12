İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Resmi Gazete'de yayımlandı: Asansör denetim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Asansörlerin montajını yapanlar da artık bu ürüne yönelik denetimler kapsamında yaptırımla karşılaşabilecek.

AA12 Ağustos 2025 Salı 09:03
Resmi Gazete'de yayımlandı: Asansör denetim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı "Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğin idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlendi.

Buna göre, asansör monte eden, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun kapsamında "imalatçı yükümlülüklerine" tabi olacak. Bu yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde, tespit edilen aykırılığa ilişkin kanunda düzenlenen yaptırımlar uygulanacak.

