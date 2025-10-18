İSTANBUL 19°C / 14°C
18 Ekim 2025 Cumartesi
  • Resmi Gazete'de yayımlandı... Bakanlıklarda üst düzey görev değişiklikleri
Güncel

Resmi Gazete'de yayımlandı... Bakanlıklarda üst düzey görev değişiklikleri

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 01:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alındı.

Bakanlığın, Sinop İl Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Müdürü Can Kayhan Özok, Rize İl Müdürlüğüne Isparta İl Müdürü Hüseyin Güçlü, Isparta İl Müdürlüğüne ise Rize İl Müdürü Selim Köse getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince görevden alındı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ersin Karaman görevlendirilirken, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Cihad Demirli'nin ataması yapıldı.

Kararla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel de görevden alındı.

