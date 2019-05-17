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Resmi Gazete'de yayımlandı: Başkasının pasaportuna telefon kaydettirme devri kapandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile artık yurt dışından getirilen cep telefonları, herhangi birinin pasaportuna işlenerek kullanılamayacak.

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Yurtdışından getirilen telefonlar pasaport kaydı ile ülkemizde kullanılabiliyor. Ancak kendisi yurtdışına gitmeyenler ülke dışına çıkan yakınlarına telefon getirterek herhangi bir pasaport üzerine kayıt yaptırabiliyordu.
 
Resmi Gazete'de "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” kapsamında yayımlanan yeni düzenlemeye göre artık bu mümkün olmayacak.
 
 
Yurtdışından cep telefonu getirme süresi 2 yıldan 3 yıla çıkaran düzenlemeye ek olarak 'yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarda kullanmak' şartı getirildi.
 
Yani bundan sonra yurt dışından gelen bir telefonu başkasının pasaportuna IMEI kaydettirip kendi adınıza kayıtlı hattınız ile kullanamayacaksınız. Bunun için pasaport sahibinin adına açılıp bir hat almanız gerekecek.
 
(Haber7)

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