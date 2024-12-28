İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2024 Cumartesi / 27 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu
Güncel

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.

IHA28 Aralık 2024 Cumartesi 00:20 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu
ABONE OL

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Oğuzhan Yaşar atandı. Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun görevden alındı, yerine ise Murat Ünal atandı. Ayrıca Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem Sezer, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Koç ve Abdullah Karaboyacı atandı.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Edirne, Çorum, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tekirdağ ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürleri görevden alındı. Karar ile birlikte Mardin, Mersin, Kayseri, Sakarya, Edirne, Bolu, Çorum, Isparta, Kahramanmaraş, Şırnak, Çanakkale, Şanlıurfa, Tekirdağ, Balıkesir ve Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ise yeni atamalar yapıldı.

Karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Afyonkarahisar, Ankara ve Balıkesir İl Müdürleri görevden alındı ve 54 ilde İl Müdürlüklerin yeni atamalar ve yer değişiklikleri yapıldı. Ayrıca karar ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılıklarına Taner Keskin ve Savaş Cülcüloğlu atandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Feyzullah Çınar ve Oğuz Aldemir getirildi.

  • resmi gazete
  • cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.