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Resmi Gazete'de yayımlandı! Demir yolu araçlarının bakımına yönelik yeni esaslar belirlendi

Demir yolu araçlarının bakımından sorumlu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin esaslar belirlendi.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Demir yolu araçlarının bakımına yönelik yeni esaslar belirlendi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Faaliyetlerine Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, ECM ve bakım fonksiyonu sertifikasına sahip kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, bakımdan sorumlu kuruluş tarafından ve demir yolu aracının işletilebilir olduğunu beyan eden "ECM Beyannamesi" düzenlenmeden önce aracın tüm muayeneleri yapılacak.

Muayeneler sırasında uygunsuzluğu tespit edilen parça ve sarf malzemeler uygun malzemelerle yenilenecek. Aracın tüm bileşenlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata, kılavuzlara ve bakım dosyasına uygunluğu kontrol ve teyit edilecek.

Söz konusu araçlar için yıllık bakım raporu da düzenlenecek. Bu raporlar her yıl ocak ayında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne sunulacak.

ECM ve bakım fonksiyonu sertifikasına sahip kuruluşlar, ilgili prosedürlerini ulusal ve uluslararası mevzuata uygun yürüttüklerini denetimlerde ispat edecek.

  • Demir yolu araçları
  • bakım
  • faaliyetler

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