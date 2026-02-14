İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

Resmi Gazete'de yayımlandı: Dış temsilciliklerde yeni isimler

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 00:43
Resmi Gazete'de yayımlandı: Dış temsilciliklerde yeni isimler
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul, Senegal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alınırken, yerine Ünal Eryılmaz atandı.

