  Yangınlarla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi! Hayatını kaybedenler şehit sayılacak
Güncel

Yangınlarla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi! Hayatını kaybedenler şehit sayılacak

Orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan 'diğer gönüllüler' ile yakınları, nakdi tazminat ve aylık haklarından yararlanabilecek. Düzenlemeyle bu yıl orman yangınlarıyla mücadele sırasında orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşlar da 'şehit' olarak nitelendirilecek.

AA19 Eylül 2025 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle "gönüllü" tanımı, "orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü" olarak değiştirildi, yönetmeliğe "diğer gönüllü" tanımı eklendi.

Bu kapsamda orman yangını gönüllüleri dışındaki, AFAD ve Türk Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllüler ve yakınları da Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesindeki haklardan 1 Ocak 2025 itibarıyla faydalanabilecek.

Düzenlemeyle bu yıl orman yangınlarıyla mücadele sırasında orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşlar da "şehit" olarak nitelendirilecek.

