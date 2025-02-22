Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte çiğ süt destekleme ödemelerine ilişkin esaslar

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ürettiği çiğ sütü süt işleme tesislerine, sözleşmeyle satış belgesi karşılığında süt toplama merkezi vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren tarımsal amaçlı örgüte üye veya ortak olan üreticilere temel destek ödemesi yapılacak.

Manda, koyun, keçi sütü ile niteliğine ve pazarlama şekline göre inek sütü için, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve kriterler ile üretim maliyeti dikkate alınarak, birim tutarlar üzerinden temel destek belirlenecek.

Temel destek şartlarını sağlayan üreticilere belirlenen katsayıların temel destek tutarı ile çarpımından elde edilen tutar ilave edilerek ödeme yapılacak.

Destekleme amaçlı veri tabanlarında inek ve mandalardan günlük olarak en fazla toplam 430 litre, koyun ve keçilerden ise 100 litre çiğ süt üreten ve süt işleme tesisine satan aile işletmeleri sütü için ilave 0,3 katsayıdan yararlandırılacak.

Destekleme takvim yılı başlangıcı itibarıyla üzerinde BSKS ve TÜRKVET'te işletme kaydı bulunan kadın üreticilerin veya destekleme takvim yılının son gününde 41 yaşından gün almamış üreticilerin ürettikleri süt için ilave 0,3 katsayı uygulanacak.

Süt havzası olarak belirlenen Amasya, Çorum, Tokat, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli'de üretilen süt için ilave 0,4 katsayı, manda, koyun, keçi sütü için ilave 0,8 katsayı eklenecek.

- ESK'YE SÜT ÜRÜNÜ SATAN ÜRETİCİLER DE DESTEKLEMEDEN YARARLANDIRILACAK

Hastalıktan ari işletmeler veya Avrupa Birliği (AB) onaylı işletmelerde üretilen süt için ilave 3 katsayı uygulanacak.

Ürettiği çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, tarımsal amaçlı örgütler aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumuna (ESK) satan üreticiler de desteklemeden yararlandırılacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen üretici BSKS'ye veri girişi için yetkilendirilmiş tarımsal amaçlı örgüte üye ise bu örgüte, veri girişi yetkisi bulunmayan tarımsal amaçlı örgüte üye ise, örgüt aracılığıyla il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.



Destekten yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların aynı işletme adına Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve TÜRKVET'te kayıtlı olması gerekecek. Ayrıca tüm üreticiler, işletmesinin bulunduğu ilçe bazında BSKS'ye kayıt olacak.

Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak.

Destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Öte yandan, 28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği" yürürlükten kaldırıldı.

Yeni tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.