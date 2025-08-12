İSTANBUL 31°C / 23°C
Resmi Gazete'de yayımlandı... Jandarma Genel Komutanlığına atama kararı

Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA12 Ağustos 2025 Salı 00:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

