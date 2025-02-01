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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kalkınma ajanslarının 2025 transfer ödeneği 2,7 milyar lira

Kalkınma ajanslarının 2 milyar 650 milyon lira olarak belirlenen 2025 yılı transfer ödeneğinden alacakları pay belli oldu.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 10:58 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kalkınma ajanslarının 2025 transfer ödeneği 2,7 milyar lira
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kalkınma ajanslarının 2025 yılı transfer ödeneği 2 milyar 650 milyon lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 50'lik kısmının (1 milyar 325 milyon lira) ajanslar arasında dağılımı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) çalışması ile nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Ödeneğin yüzde 30'luk kısmı (795 milyon lira), devam eden ve yıl içerisinde uygulamaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleriyle fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgisi ve yenilikçi özellikleriyle program ve projelerin ödeme takvimleri dikkate alınarak aktarılacak.

Ayrıca, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalıkların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleriyle zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı da göz önünde bulundurulacak.

- PERFORMANSA BAĞLI ÖDENEK

Ödeneğin yüzde 20'lik kısmının (530 milyon lira) aktarımında ise kalkınma ajanslarının 2024 yılındaki performansları belirleyici olacak.

2025 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödeneğine (Türk lirası) ilişkin tablo şöyle:

TR10İstanbul30.719.760
TR21Tekirdağ, Edirne, Kırklareli42.729.331
TR22Balıkesir, Çanakkale46.767.932
TR31İzmir35.598.128
TR32Denizli, Aydın, Muğla43.665.832
TR33Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak51.839.165
TR41Bursa, Eskişehir, Bilecik37.487.952
TR42Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova37.632.310
TR51Ankara33.422.043
TR52Konya, Karaman46.266.222
TR61Isparta, Antalya, Burdur37.139.806
TR62Adana, Mersin52.113.117
TR63Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye60.666.165
TR71Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir55.321.634
TR72Kayseri, Sivas, Yozgat52.394.742
TR81Zonguldak, Karabük, Bartın48.473.660
TR82Kastamonu, Çankırı, Sinop57.497.059
TR83Samsun, Tokat, Çorum, Amasya54.768.233
TR90Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane56.941.486
TRA1Erzurum, Erzincan, Bayburt62.844.572
TRA2Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan63.564.356
TRB1Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli59.551.016
TRB2Van, Muş, Bitlis, Hakkari69.235.295
TRC1Gaziantep, Adıyaman, Kilis56.159.835
TRC2Diyarbakır, Şanlıurfa63.622.344
TRC3Mardin, Batman, Şırnak, Siirt68.578.005

Toplam1.325.000.000

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