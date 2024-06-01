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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kurulan yeni vakıfta Devlet Bahçeli detayı

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanıyla İl Bilge Hatun Vakfı'nın kurulması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilanda vakfın sona ermesi halinde malvarlığının Devlet Bahçeli Vakfına devredileceği belirtildi.

DHA1 Haziran 2024 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kurulan yeni vakıfta Devlet Bahçeli detayı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu. Vakfın amacı, 'Sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal koruma, sağlık ve sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir' şeklinde tanımlanırken, vakfedenlerin MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsmail Faruk Aksu, Erkan Haberal, Ali Uçak, Hüseyin Akgül ve Fatih Çetinkaya olduğu ve vakfın mal varlığı ise 500 bin Türk Lirası olarak açıklandı. Yayımlanan ilanda vakfın sona ermesi halinde malvarlığının Devlet Bahçeli Vakfına devredileceği belirtildi.

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