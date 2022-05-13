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Resmi Gazete'de yayımlandı: O bölge ''Kesin korunacak hassas alan'' ilan edildi

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilirken, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı verildi.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 01:37 - Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi ve İskenderpaşa mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim (gecekondu dönüşüm) çalışmaları kapsamında sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bartın'ın merkez ilçesi Dallıca köyü sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da alanda yer alan bloklar ile tabii zemin arasındaki kot farkının giderilmesine yönelik imalatların gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Kula köyü 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi gereğince aynı ilin merkez ilçesine bağlandı.

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