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Resmi Gazete'de yayımlandı: OHAL ilan edilen iller için yeni kararlar

Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bazı tedbirlerin alınmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

IHA10 Mart 2023 Cuma 07:17 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: OHAL ilan edilen iller için yeni kararlar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ve kooperatifler hakkında düzenleme yapıldı.

DEPREMDE VEFAT EDEN MEMURLARA YAPILMIŞ AYLIK VE ÜCRET ÖDEMELERİ GERİ ALINMAYACAK

Devlet Memurları Kanununun 24. maddesi uyarınca kamu personeline yapılmış olan aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin deprem nedeniyle ölümleri halinde geri alınmayacak.

SANAYİ SİCİLİNE İLİŞKİN İSTENEN SÜRELER 3 AY DURDU

OHAL ilan edilen illerde, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sanayi siciline yönelik istenen süreler 3 ay süreyle durdu. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARINCA DÜZENLENECEK BELGELER İÇİN ÜCRET ALINMAYACAK

OHAL ilan edilen illerde, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, OHAL süresince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak.

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI İLE KOOPERATİFLER AYNİ VE NAKDİ YARDIM YAPABİLECEK

Esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile kooperatif ve üst kuruluşları 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren OHAL süresince OHAL ilan edilen illerde, yönetim kurulunca alınacak kararla ayni ve maddi yardım yapabilecek.

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