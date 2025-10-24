İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,046
  • EURO
    49,0235
  • ALTIN
    5545.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Resmi Gazete'de yayımlandı... Sayıştay'a yeni atama kararı
Güncel

Resmi Gazete'de yayımlandı... Sayıştay'a yeni atama kararı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar ve Sayıştay Üyeliklerine 5 yeni isimin seçilmesi hakkında TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHA24 Ekim 2025 Cuma 01:11 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı... Sayıştay'a yeni atama kararı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Siber Güvenlik Başkanlığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ümüt Önal atandı. Ayrıca karar ile birlikte Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul atandı. Sayıştay Savcılığına ise Davut Öksüz getirildi.

Ayrıca Resmi Gazete'de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile Sayıştay'da boş bulunan beş üyelik için Genel Kurulun 22.10.2025 tarihli 10'uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda Sayıştay Meslek Mensupları kontenjanında Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları kontenjanında ise Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay Üyeliğine seçildi.

TBMM Genel Kurulunda, Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay üyeliğine seçilmişti.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, Sayıştay için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçim yapılmıştı.

Seçimde 293 milletvekili oy kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.