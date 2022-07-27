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Resmi Gazete'de yayımlandı! SBÜ'ye 75 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) muvazzaf tabip ve diş tabibi subay olmak üzere 35, muvazzaf sağlık astsubayı olmak üzere de 40 öğrenci alınacak.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 02:29 - Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığının sağlık personeli ihtiyaçları doğrultusunda 2022-2023 eğitim öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci alımı yapılacak.

Buna göre muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere 3'ü kadın 33 öğrenci, muvazzaf diş tabibi subay olmak üzere de 2 öğrenci SBÜ Gülhane Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerine, muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere de biri kadın 40 öğrenci SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna alınacak.

Ayrıca 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda belirlenen okul birincisi kontenjanından ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, bu kontenjana ilave olarak değerlendirilecek.

Öğrenci adaylarında 21 yaşını doldurmamış olma şartı aranırken temin şartları ve diğer detaylar, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile SBÜ'nün internet sayfalarındaki duyurularda yer alacak.

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