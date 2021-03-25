Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın...

AA 25 Mart 2021 Perşembe 09:46 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 09:46

Buna göre, tarafların Türk Akademisi bütçesine zorunlu pay oranları Kazakistan için yüzde 44,5, Türkiye için yüzde 30, Azerbaycan için yüzde 25 ve Kırgızistan için yüzde 0,5 olarak belirlendi.

Söz konusu protokolün depozitörünün Kazakistan olduğu ifade edildi.

Tarafların Türk Kültür ve Mirası Vakfı bütçesine zorunlu pay oranları ise Azerbaycan için yüzde 44,5, Türkiye için yüzde 30, Kazakistan için yüzde 25 ve Kırgızistan için yüzde 0,5 olarak tespit edildi.

Bu protokolün depozitörünün ise Azerbaycan olduğu belirtildi.

Her iki protokol de tarafların protokollerin yürürlüğe girmesi için gerekli iç süreci tamamladıklarına dair son yazılı bildirimi diplomatik kanallardan depozitöre ulaştırmasını takip eden 30 gün içinde yürürlüğe girecek.