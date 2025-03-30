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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ile KKTC arasında milletlerarası anlaşma

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

AA30 Mart 2025 Pazar 09:36 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ile KKTC arasında milletlerarası anlaşma
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Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC arasında 14 Kasım 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol"ün onaylanmasına karar verildi.

Anlaşmaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Protokol çerçevesinde Türkiye tarafının uygulama birimi olarak, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ise KKTC hükümeti tarafının uygulama birimi olarak görev yapacak.

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