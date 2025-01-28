İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2025 Salı / 29 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,764
  • EURO
    37,3525
  • ALTIN
    3153.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'de işçilerin yüzde 14,97'si sendikalı
Güncel

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'de işçilerin yüzde 14,97'si sendikalı

Türkiye'de 16 milyon 864 bin 733 işçiden 2 milyon 524 bin 547'sinin sendika üyeliği bulunuyor.

AA28 Ocak 2025 Salı 07:29 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'de işçilerin yüzde 14,97'si sendikalı
ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 864 bin 733 işçiden yüzde 14,97'sine denk gelen 2 milyon 524 bin 547'si herhangi bir işçi sendikasına üye.

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu 4 milyon 469 bin 945 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu, 1 milyon 987 bin 733 işçiyle "metal" ve 1 milyon 741 bin 475 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Türk-Metal Sendikası sahip olduğu 293 bin 829 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Türk-Metal Sendikasını, 280 bin 769 üyeyle Hizmet-İş, 224 bin 289 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.