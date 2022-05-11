Resmi Gazete'de yayımlandı... Türkiye'ye yeni hudut kapısı geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Mayıs'ta hizmete alınacak olan Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi. Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.

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Hükümet olarak vatandaşın ve işletmelerin kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi kaynaklarımızdan enerji üretimini de teşvik ediyoruz. Muhalefetin sabotajlarına rağmen nükleer güç santrallerimizi devreye almak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Akkuyu devam ediyor. İnşallah nükleer güç santralimiz olarak Akkuyu'yu 2023 sonuna kadar bitireceğiz. Bunun yanında 18 Mart Çanakkale Köprümüzü bitirdik ve milletimizin, tüm insanlığın emrine sunduk. Bütün bunlarla beraber birer hafta aralıklarla Tokat Havalimanı'nın açılışını da yaptık. O da sadece Tokatlıların değil, tüm insanlığın emrine amade. Dünyada 5 tane deniz üzerinde havalimanı var. Bunun 2 tanesi bizde. Birisi Giresun Ordu Havalimanı, şimdi ikincisinin de Rize Artvin Havalimanı olarak cumartesi günü açılışını yapıyoruz. Durmak yok, yola devam ediyoruz ama birileri de maalesef sadece boş boş konuşup duruyorlar. Bütün bu yapılanlar ortada. Artık benim Artvinli, Rizeli vatandaşım İstanbul'dan uçağa binecek 1 saat 45 dakikada hemen Rize Artvin Havalimanı'na inecek. Oradan da yarım saatte, bilemedin 45 dakikada evine ulaşacak. Bu, modern bir toplumun sağladığı imkanın daniskasıdır."