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Resmi Gazete'de yayımlandı! Vida ve cıvata gibi metal eşyaların ithalatında yeni uygulama

Vida, somun ve cıvata gibi bazı metal eşyaların ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vida ve cıvata gibi metal eşyaların ithalatında yeni uygulama
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Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlk tebliğle, somun, pim, tirfon, vida ve cıvata gibi bazı metal eşyaların ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasının esasları belirlendi.

Buna göre, söz konusu eşyaların ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 4,5 dolar ila 8 dolar olarak tespit edildi.

Diğer tebliğle de dökme seramik elyaf ve seramik elyaf battaniyenin ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Bu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olacak.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

  • metal eşya ithalatı
  • gözetim uygulaması
  • Vida Somun

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