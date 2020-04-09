AA 09 Nisan 2020 Perşembe 13:50 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 13:53

SHAPE'in resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Türkiye Kovid-19'la mücadele bağlamında Bosna Hersek'e yardım gönderdi. Pandemi sürecinde NATO müttefikleri ve ortakları birbirine destek olmaya devam ederek birlikte daha güçlü olduğumuzu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Diğer taraftan, NATO da Milli Savunma Bakanlığının Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya gönderdiği yardıma ilişkin mesajları resmi sayfasından paylaştı.

- TÜRKİYE'DEN BALKAN ÜLKELERİNE KOVİD-19'LA MÜCADELE DESTEĞİ



Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine askeri kargo uçağıyla tıbbi yardım göndermişti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından yardımları Kosova'ya da ulaştırmıştı.