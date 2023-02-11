7,7 ve 7,6'lık depremin meydana getirdiği afet karşısında Türkiye tek yürek olurken devlet yetkilileri dezenformasyonla da yoğun uğraş veriyor. Bunun en çarpıcı örneği Hatay'da yaşandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında yayılan "baraj patladı" yalanı deprem bölgesinde vatandaşları panikletti.



Araçlarıyla yollara dökülen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.



Afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları durma noktasına geldi.

Yollarda uzun kuyruklar oluşturan araçları görüntüleyen bir vatandaş ise duruma isyan etti.

Vatandaş, "Hatay'ın başından sonuna kadar herkes bir birini eze eze gitmeye başladı. Bütün çalışmalar durdu. Bunu kim organize etti ve kim yaydıysa bunların bulunması gerekiyor" sözleriyle yaşananları gözler önüne serdi.



Sosyal medyanın, güzel işler için kullanıldığı kadar asılsız ve dezenformasyona yol açacak paylaşım amaçlı da kullanıldığına dikkat çeken yetkililer, asılsız haberleri Twitter'a şikayet etmelerini istedi.

Yetkililer ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ihbar sayfası olan http://ihbarweb.org.tr üzerinden de bildirimde bulunmalarını belirtti.