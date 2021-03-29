Restoran işletmecisi nefes borusuna et kaçan çocuğu böyle kurtardı

DHA 29 Mart 2021 Pazartesi 18:04 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:04

Olay, öğle saatlerinde, kentteki Faikbey Caddesi'nde bulunan cağ kebabı restoranında meydana geldi. Fatih Konak'ın işletmeciliğini yaptığı restoranda, ailesiyle cağ kebabı yiyen çocuk, bir anda nefes alamaz oldu. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen iş yeri çalışanları, çocuğun nefes borusuna et parçası takıldığını belirledi. Duruma müdahale eden iş yeri işletmecisi Konak, 'heimlich' manevrası olarak bilinen, karna baskı uygulamayla yapılan ilk yardım müdahalesiyle kısa sürede çocuğu kurtardı. Et parçasını çıkaran çocuk nefes almaya başladı.

OLAY ANI KAMERADA

Çocuğun tıkandığı ve ailesinin paniklediği ve Konak'ın müdahale ettiği anlar, restoranın güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

'TÜM İŞLETMELER İLK YARDIM BİLMELİ'

İlk yardım eğitimi aldığını belirten Fatih Konak, "Müdahalede bulunduk, çok şükür çocuğa bir şey olmadı. İşletmeler bu gibi olaylara karşı ilk yardım öğrenmeli. Bugün ne kadar önemli olduğunu gördük" dedi.

HEİMLİCH MANEVRASI

Heimlich manevrası, dünyada 1974 yılından beri uygulanan temel ilk yardım tekniğidir. Heimlich manevrası, soluk borusuna kaçan yemeği ya da yabancı cismi çıkarmak için uygulanır. Önce eller yumruk şeklinde sıkılır ve tıkanan kişinin arkasına geçilir. Boğazındaki cismin daha rahat çıkması için tıkanan kişi hafifçe öne eğilir. Yumruk şeklinde sıkılmış eller ile üst karın bölgesine basınç uygulanır. Yaklaşık 8- 9 kez uygulanan basınçtan sonra yemek borusundaki cisim dışarı çıkar.

'BABASININ YANLIŞ YAPTIĞINI GÖRÜNCE HEMEN YARDIMA KOŞTUM'

Kars'ta, ailesiyle cağ kebabı yerken boğazına et parçası kaçan küçük çocuğu, 'heimlich' manevrası olarak adlandırılan ilk yardım müdahalesiyle kurtaran iş yeri işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Fatih Konak (33), DHA'ya konuştu. Ankara'da çeşitli yerlerde çalışırken ilk yardım eğitimi aldığını belirten Konak, şunları söyledi:

"Aslen Erzurumluyum. Altı yıldır Kars'ta, Erzurum'un meşhur cağ kebabı lokantası işletiyorum. İş yerine gelen anne, baba ve iki oğlu çağ kebabı siparişi verdi. Bir müddet sonra masada panik yaşandığını gördüm. Baba oğluna müdahale etmeye çalışıyordu. Yanlış yaptığını görünce hemen elinden alıp çocuğun karnına baskı uygulayıp sırtına elimle vurdum. İki hamlede çocuğun boğazına kaçan etleri çıkardım. Yemeği isteksiz yiyen çocuk etleri çiğnemiş ve hepsini birden yutmak istediği için nefes borusuna kaçmış. Büyük bir parça et çıktı. Eğitim almamış olsam belki çocuğumuz Allah göstermesin hayatını kaybedebilirdi. Olaydan birkaç gün sonra baba çikolata ile iş yerime gelip bana teşekkür etti."

Kars Turizm Otelciler Birliği Başkanı Halit Özer, iş yerine giderek Fatih Konak'ı tebrik etti. Bu tür işletmelerde eğitimli kişilerin bulunmasının sevindirici olduğunu söyledi.