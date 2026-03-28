Gıda güvenliği alanında atılan yeni bir adım, toplu tüketim yerlerinde tüketicilerin bilgilendirilme biçimini köklü şekilde değiştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği düzenleme, restoran ve kafelerden kantinlere kadar geniş bir yelpazede alerjen bilgisi sunma zorunluluğunu getirdi. Tüketicilerin bilinçli tercihler yapabilmesi için kritik önem taşıyan bu uygulama, dijital araçların da devreye girmesiyle yeni bir boyut kazandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN GIDA İÇERİK BİLGİSİ ZORUNLULUĞU

Restoran, kafe ve kantin gibi işletmeler, gıdaların içerikleri ile alerjen bilgilerini menüler, duvar tahtaları ve broşürlerin yanı sıra dijital ekranlar veya karekod (QR) aracılığıyla da sunabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi. Güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliğin hayata geçirildiği vurgulanan paylaşımda restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde, menülerin yanında gıdaların içeriklerini ve alerjen bilgilerini belirtme zorunluluğunun getirildiği ifade edildi.

KAREKOD İLE ALERJEN BİLGİSİ SUNUMUNUN ŞARTLARI BELİRLENDİ

Paylaşımda restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde gıdaların içerik ve enerji (kalori) değerlerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bilgiler menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod (QR) aracılığıyla sunulabilecek. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yere 'Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.' yazısını asması zorunludur. Tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlamak, alerjenlerden korumak, dini, sağlık veya kişisel tercihlere uygun seçimleri kolaylaştırmak amaçlanıyor."