Güncel

Restorana silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 07:21 - Güncelleme:
Restorana silahlı saldırı: 1 ölü
Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki restoranda iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a kimliği belirlenemeyen motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda Durmaz ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

