''Restoranda asker üniformasıyla servis'' görüntülerinde yeni gelişme

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Nisan'da sosyal medya platformlarında paylaşılan ve "İstanbul'da yabancı bir şahsa ait lüks restoranda şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar" ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan çalışma sonucunda söz konusu işletmenin Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı A.K'ye ait olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, videoda yer alan kişinin işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"⁠Olayla ilgili işletme sahibi A.K, işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili 'Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I, A.R, H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin turizm işletme belgesi iptal edilmiştir."

