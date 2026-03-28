Güncel

Restoranda önce selamlaştılar sonrası facia! 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da bir restoranda birbirleriyle selamlaşan iki kişi, bir süre sonra çıkan çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlarını çekip birbirine ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide ağır yaralandı.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 07:30 - Güncelleme:
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan Emrah Çınar, sonradan gelen G.F. ile selamlaştı. Ardından Emrah Çınar tekrar masasına otururken G.F. de yakındaki bir masaya geçti.

Bir süre sonra Emrah Çınar ile G.F. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki şahıs da yanlarında bulunan tabancaları çekerek birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Emrah Çınar başından vurulurken, G.F. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Tedavi altına alınan G.F.'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emrah Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı G.F. ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Emrah Çınar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

