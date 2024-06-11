İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3815
  • EURO
    34,7912
  • ALTIN
    2413.85
  • BIST100
    10090.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Restorasyon sırasında bulundu! Güvenlik güçleri yerleştirildi
Güncel

Restorasyon sırasında bulundu! Güvenlik güçleri yerleştirildi

Siirt'te Şeyh Ali Segirka'nın Türbesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında tek mezar olarak bulunan yerde 3 mezar ortaya çıktı. Türbede güvenlik noktası oluşturularak, jandarma tarafından güvenlik güçleri yerleştirildi.

IHA11 Haziran 2024 Salı 15:21 - Güncelleme:
Restorasyon sırasında bulundu! Güvenlik güçleri yerleştirildi
ABONE OL

Merkeze bağlı Aktaş köyünde Şeyh Ali Segirka diye bilinen asırlık türbede her yıl çeşitli etkinlikler yapılıp, kurbanlar ve adaklar kesiliyordu. 2017 yılında türbe haline getirilen mezarda, 3 Haziran 2024'te türbenin restorasyon çalışmalarını yürüten ekipler, altında yan yana yatılı vaziyette 3 mezara denk gelmeleriyle durumu Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Türbede güvenlik noktası oluşturularak, jandarma tarafından güvenlik güçleri yerleştirildi.

Türbenin çok eskiye dayandığını belirten Aktaş köyü Muhtarı Mehmet Can Kezer, "Bu türbe, Şeyh Ali Segirka, Türkçe olarak da Şeyh Ali diyoruz. Bu türbe bildiğimiz kadarı ile babamızdan, dedemizden yani 8-10 kuşaktan beri burada bulunmaktadır. Mayıs ayında buranın köylüleri ve halkı tarafından burada etkinlik yapılıyordu. Burada çocuklarımız, hanımlarımız, köylümüz, karşı civar köyünden gelip burada bu zatı ziyaret ediyordu. Bu türbeyi 2017 senesinde restoresine başladık. Hayırseverler tarafından bu inşaat yapılmış. Buradaki türbe üzerinde taş yığını vardı. Biz bu taşları kaldırınca baktık ki üç tane mezar çıktı. Biz bir mezar biliyorduk. Üç tane mezar ortaya çıktı. Mezarlar ortaya çıkınca Valimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Siirt jandarmasına haber verdik" dedi.

Bir kaç gündür jandarma tarafında kontrol altında alındığını aktaran Kezer, "Burada her saat nöbet tutuluyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verdik. Batman Müzesi'nden arkeolog gelip buraya bakacak. Artık burada ne varsa biz bilmiyoruz. Ama tahmine göre büyük zatlardır, büyük âlimlerdir. Üç tane şehit de olabilir. Üç tane sahabe de olabilir. Şimdiye kadar bu ziyareti Şeyh Ali Segirka diye gelip dua ediyorduk. Biz bunu bu kadar biliyoruz. bütün yetkililere haber verdik" ifadelerinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.