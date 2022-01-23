Restorasyona alınan Selimiye Camisi'nde ibadet için alan oluşturuldu

AA 23 Ocak 2022 Pazar 09:35 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 09:36

Yaklaşık 40 ay sürecek restorasyon esnasında ibadete ve ziyarete açık olarak çalışmaların yürütüleceği caminin içine iskele kuruldu.

İskele beyaz branda ile kapatıldı.

Restorasyonun süreceği bu alanın dışında da hem ziyaretçiler hem de ibadet edecekler için alan oluşturuldu.

- "MİMAR SİNAN'IN USTALIK ESERİNE YAKIŞIR ÇALIŞMALAR YAPILACAK"



Selimiye Camisi'ni ziyaret edenlerden Mücahit Coşkun, AA muhabirine, bu eşsiz yapıyı görmek için Manisa'dan geldiğini söyledi.

Camide kapsamlı bir restorasyon çalışmasının yapıldığını gördüğünü belirten Coşkun, geçici ibadet alanında namaz kıldığını ifade etti.

Coşkun, çok düzenli bir çalışmanın planlandığını ve caminin kapatılmadan bunun yapılmasını takdir ettiğini kaydetti.

Güldane Irgalı ise İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Kars'tan misafirlerimiz var onları gezdiriyoruz. Mimar Sinan'ın ustalık eserine yakışır çalışmalar yapılacak. Ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkalım, mutlaka tadilat şart, kendi haline bırakmamalıyız eserlerimizi." diye konuştu.