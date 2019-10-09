Resulayn nerede? Resulayn haritadaki yeri!

Resulayn nerede? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. ABD askerlerinin çekildiği Resulayn'da patlama sesleri duyuldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından Resulayn haritadaki yeride merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

RESULAYN NEREDE?

Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

RESULAYN HARİTADAKİ YERİ!