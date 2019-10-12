Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde devam ediyor. Resulayn nerede? Resulayn haritası nasıl? Resulayn hangi bölgede yer alıyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi. Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415'e ulaştı.

RESULAYN NEREDE?

Rasüleyn idari olarak Hasiçi Valiliğine ait bir Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

RESULAYN HARİTASI NASIL?

RESULAYN TARİHİ

Sasaniler şehri tekrar oluşturmadan önce 578 ve 580 yılında iki kez yok olmuştur. Kent, sakinleri tarafından terk edildi ve şehrin parçaları 640 yılında Araplar tarafından düşürüldü. Bizanslılar 942 yılında şehre baskın düzenledi. 14. yüzyıl sonunda Timur tarafından yağmalandı.

Kentte piskoposluk ve birçok manastır vardı. Kent, ayrıca iki cami ve bir Doğu Suriye kilisesi ve çok sayıda okul, hamam, ve bahçeler içeriyordu.

Rasüleyn'da 100'den fazla kaplıca bulunmaktadır. En ünlü kaplıcası olan Nab'a el-Kebrit, kalsiyum lityum ve hatta radyum gibi her şeyi içeren çok yüksek mineral içerikli bir kaplıcadır.

17 Temmuz 2013 tarihinde, PYD ile muhalif El Nusra Cephesi ile Gureba El Şam birlikleri arasındaki şiddetli çatışmalardan sonra Rasüleyn kenti, PYD tarafından ele geçirdiğini duyuruldu. Bu iddia muhalif kaynaklar tarafından da doğrulanmıştır. 27 Temmuz tarihinde de Rasüleyn, IŞİD'in eline geçmiş, sınır kapılarında da PYD'liler tamamen püskürtülmüş, kısa bir süre sonra kent tekrar PYD tarafından alınmıştır. 21 Ocak 2014'te kentin Cezire Kantonu'na bağlandığı ilan edilmiştir.

RASULAYN KONTROL ALTINA ALINDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi. Suriye Milli Ordusu (SMO), bölgedeki zırhlı bir aracı ele geçirdi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.