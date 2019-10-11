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Resulayn'dan çarpıcı görüntü! Teröristler böyle yakalandı

TSK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu parçalamak ve bölgeye huzur getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn kırsalında 3 teröristin daha yakalanmasıyla Resulayn kırsalında ele geçirilen ve teslim olan terörist sayısı 11'e yükseldi. Teröristlerin yakalanma anı kameralara böyle yansıdı.

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Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri, ilerleyişi sırasında bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor. Harekat sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla YPG/PKK teröristleri bir bir yakalanıyor.,

Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’da dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Resulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11’e yükseldi. Öte yandan Tel Abyad ve Resulayn’da terör hedefleri tek tek yok ediliyor.

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