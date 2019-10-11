Resulayn'dan çarpıcı görüntü! Teröristler böyle yakalandı TSK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu parçalamak ve bölgeye huzur getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn kırsalında 3 teröristin daha yakalanmasıyla Resulayn kırsalında ele geçirilen ve teslim olan terörist sayısı 11'e yükseldi. Teröristlerin yakalanma anı kameralara böyle yansıdı.