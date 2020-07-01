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Reuters son dakika duyurdu! Türk büyükelçi, Fransız senatörlerin yüzüne söyledi: Bu konuda cevap istiyoruz

Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'dan Fransız senatörlerin karşısında sert açıklamalar geldi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:16 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:19
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Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız senatörleriyle yaptığı bir toplantıda Fransa'nın Libya konusundaki yanlı ve yanlış tutumunu eleştiren sert sözler sarf etti.

Büyükelçi Musa, konuşmasında "Fransa'nın Libya politikasındaki yanlı ve ikiyüzlü tutumu, Birleşik Arap emirlikleri ve Mısır'ın Birleşmiş Milletler ambargosunu delmesine göz yummasına sebep oluyor" dedi.

"BU KONUDA CEVAP İSTİYORUZ"

Ambargoyu umursamayan bu ülkelerin Hafter'e yardım sağlayan uçakları her gün kaldırarak ambargoyu deldiğini ancak bunun başta Fransa olmak üzere batılı güçler tarafından sorgulanmadığını söyleyen büyükelçi Fransız senatörlerden bu konuda cevap istediklerini belirtti.

Musa konuşmasında Fransa'nın süreci yönetirken yanlı tercihler yaptığını ve bunun da Hafter'in elini kuvettlendirdiğini söyledi.  (Hürriyet)

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